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رسالة من لميس الحديدي لـ وائل الإبراشي بعد خروجه من المستشفى (فيديو)
الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:45 ص
كساب أحمد
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وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للإعلامي وائل الإبراشي، بعد خروجه من المستشفى بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.
وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"، الفضائية مساء الثلاثاء: "كل دعواتي بالسلام لوائل الإبراشي، سعيدة جدًا إن زميلي الإبراشي خرج من المستشفى بعد فترة طويلة، كان صعب عليا أقول الفترة اللي فاتت إن وائل تعبان"
وتابعت: "وائل خرج بحمد لله من المستشفى، حمد لله على سلامتك يا وائل، ترجع تنور برنامجك تاني، كلنا مستنينك، بجد عامل فراغ في الحياة الإعلامية".
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