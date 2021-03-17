رسالة من لميس الحديدي لـ وائل الإبراشي بعد خروجه من المستشفى (فيديو)

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للإعلامي وائل الإبراشي، بعد خروجه من المستشفى بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.





وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"، الفضائية مساء الثلاثاء: "كل دعواتي بالسلام لوائل الإبراشي، سعيدة جدًا إن زميلي الإبراشي خرج من المستشفى بعد فترة طويلة، كان صعب عليا أقول الفترة اللي فاتت إن وائل تعبان"



