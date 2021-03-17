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من داخل الجيم.. أحمد فلوكس فى أحدث ظهور له عبر إنستجرام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد فلوكس، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد فلوكس صورة له ظهر فيها من داخل الجيم وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة.

وعلق فلوكس قائلًا: "الحب .. شيئا عجزنا أن نفسره وفيه تفسير هذا الكون يختصر لولاه لم تشرق الدنيا ببهجتها ولا تكاملت الأرواح والصور راقت"


يذكر أن أحمد فلوكس يستعد حاليا لتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

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