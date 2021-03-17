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بإطلالة جريئة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة إيمان العاصي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وشاركت إيمان العاصي متابعيها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.



وظهرت فيها بإطلالة مميزة بملابس باللون الأسود، مع مكياج صاخب وجرئ، وقصة شعر مختلفة لأعلى، وعلقت قائلة "حب نفسك عشان تقدر تواصل حياتك".



وكانت آخر أعمال إيمان العاصي كان مسلسل "بخط الإيد"، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد رزق.

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