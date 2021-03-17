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ميدو منتقدًا أحمد عيد بعد خسارة الزمالك: "اللاعب فقير فنيًا"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، المستوى الذي ظهر عليه أحمد عيد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مواجهة الترجي التونسي، الذي انتهى بخسارة الأبيض بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الترجي قدم مباراة كرة قدم محترمة، والزمالك لم يستطع مجاراته، وأحمد عيد لاعب فقير فنيًا في الجوانب الهجومية".

واستكمل، "لا أفهم حتى الآن السبب وراء رحيل باتشيكو في التوقيت الحالي قبل المباراة الأهم، وكارتيرون لن يتحمل أي مسئولية في حال خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا، سيقوم باخلاء مسئوليته وتحميلها لمن سبقه، بعيداً عن أن ذلك في أصول الكورة لا يصح".

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