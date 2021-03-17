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موعد مباراة تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد فى دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش ارينا الدولي بالمجر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نادي تشيلسي الإنجليزي بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

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