عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

ألقت أجهزة الأمن القبض على مبرمج يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتهمة تزوير العملات الوطنية.





وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص (مبرمج كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة "له معلومات جنائية").. بتقليد العملات الوطنية وتزوير شهادات الميلاد وجوازات السفر ورخص السيارات والقيادة وكذا الأوراق والمستندات الحكومية، متخذًا من مسكنه وكرًا لإعداد تلك المستندات مستعينًا فى ذلك بالعديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة والطابعات والأدوات المختلفة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط التالي: عدد كبير من الأجهزة والأدوات والمعدات والخامات التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطه الإجرامي، ومبالغ مالية فئات مختلفة، وكمية كبيرة من المستندات والأوراق المزورة والمقلدة، وكمية من الشهادات وقسائم الزواج والطلاق ورخص القيادة والتوكيلات..



