Advertisements

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت أجهزة الأمن القبض على مبرمج يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتهمة تزوير العملات الوطنية.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد الأشخاص (مبرمج كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة "له معلومات جنائية").. بتقليد العملات الوطنية وتزوير شهادات الميلاد وجوازات السفر ورخص السيارات والقيادة وكذا الأوراق والمستندات الحكومية، متخذًا من مسكنه وكرًا لإعداد تلك المستندات مستعينًا فى ذلك بالعديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة والطابعات والأدوات المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط التالي: عدد كبير من الأجهزة والأدوات والمعدات والخامات التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطه الإجرامي، ومبالغ مالية فئات مختلفة، وكمية كبيرة من المستندات والأوراق المزورة والمقلدة، وكمية من الشهادات وقسائم الزواج والطلاق ورخص القيادة والتوكيلات..

بمواجهته اعترف بحيازته للأدوات المستخدمة والمستندات والعملات الورقية المقلدة وقيامه بتزويرها بغرض تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبرمج كومبيوتر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك يصب غضبه على كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 11 ساعة

البنك المركزي يكشف الحد الأقصى لسعر الشقة بمبادرة "التمويل العقاري"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ريال مدريد يستهدف صفقة غير متوقعة من الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ ساعة و 28 دقيقة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار