Advertisements

نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت النجمة نادية الجندى، متابعيها صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت نادية الجندي خلال الصورة وهى فى فترة شبابها، بالأبيض والأسود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.


ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادية الجندي ممثلة ذكريات الفن الجميل

أخبار تهمك

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 11 ساعة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 5 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يكشف الحد الأقصى لسعر الشقة بمبادرة "التمويل العقاري"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ ساعة و نصف

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستهدف صفقة غير متوقعة من الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم الزمالك يصب غضبه على كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

نادية الجندي تشارك جمهروها بعض الشخصيات التي جسدتها

أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي

نادية الجندي تشارك متابعيها صورة لها في صباها

نادية الجندي في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

نادية الجندي توجه رسلة للشعب اللبناني عبر "إستجرام"

نادية الجندي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها عبر "إنستجرام "

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار