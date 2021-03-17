نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها

شاركت النجمة نادية الجندى، متابعيها صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







وظهرت نادية الجندي خلال الصورة وهى فى فترة شبابها، بالأبيض والأسود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



وكانت آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.





ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا