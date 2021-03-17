Advertisements

ميدو: الأهلي قدم صورة مضيئة للكرة المصرية ولديه إدارة عالمية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالأداء الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الثلاثاء.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فيتا كلوب، واستحق الفوز والتأهل للدور التالي عن جدارة، وهذه هي كرة القدم، عندما تكون قراراتك جميعها صحيحة فالنتيجة أنك ستفوز والعكس.

وتابع، "الأهلي يستحق أن نشيد به في كل شئ، من أول الصبر على المدرب وتوفير كل الدعم له، والقرارات الصارمة ضد اللاعبين المقصرين والتي تفتعل الأزمات".

واستكمل، "الأهلي قدم صورة مضيئة للكرة المصرية، وإدارة الأهلي هي الأقرب لأوروبا في كل شيء".

واسترسل، "فيتا كلوب ظهر بهذا السوء بسبب أداء الأهلي الرائع، وهذه المباراة ستكون هي نقطة التحول لمسار الفريق في البطولة".

جدير بالذكر أن الأهلي فاز بثلاثية نظيفة أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الثلاثاء، في الكونغو.

أخبار تهمك

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يكشف الحد الأقصى لسعر الشقة بمبادرة "التمويل العقاري"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ريال مدريد يستهدف صفقة غير متوقعة من الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يصب غضبه على كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار