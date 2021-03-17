ميدو: الأهلي قدم صورة مضيئة للكرة المصرية ولديه إدارة عالمية

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالأداء الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الثلاثاء.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فيتا كلوب، واستحق الفوز والتأهل للدور التالي عن جدارة، وهذه هي كرة القدم، عندما تكون قراراتك جميعها صحيحة فالنتيجة أنك ستفوز والعكس.





وتابع، "الأهلي يستحق أن نشيد به في كل شئ، من أول الصبر على المدرب وتوفير كل الدعم له، والقرارات الصارمة ضد اللاعبين المقصرين والتي تفتعل الأزمات".





واستكمل، "الأهلي قدم صورة مضيئة للكرة المصرية، وإدارة الأهلي هي الأقرب لأوروبا في كل شيء".





واسترسل، "فيتا كلوب ظهر بهذا السوء بسبب أداء الأهلي الرائع، وهذه المباراة ستكون هي نقطة التحول لمسار الفريق في البطولة".





جدير بالذكر أن الأهلي فاز بثلاثية نظيفة أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الثلاثاء، في الكونغو.



