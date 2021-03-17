تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أتلتيكو مدريد فى دوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم الأربعاء نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش ارينا الدولي بالمجر.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: زوما، ازبيلكويتا، كريستنسين، جيمس.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.

خط الهجوم: حكيم زياش، تيمو فيرنر، كاي هافيرتز.



