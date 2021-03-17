Advertisements

المحمدي: ما يحدث في الزمالك شيء محزن

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
علق حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الثلاثاء.

وأكد المحمدي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن ما يحدث بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة شيء محزن.

وتساءل، "كيف يظهر الزمالك بهذا المستوى السيء، رغم أنه كان يلعب في نهائي إفريقيا قبل عدة أشهر، خاصة أمام الترجي، الذي تفوق عليه نفسيًا خلال الموسم الماضي".

وعبر عن اندهاشه من قرار رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن تدريب نادي الزمالك، والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مرة أخرى في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبب ذلك.

أخبار تهمك

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يكشف الحد الأقصى لسعر الشقة بمبادرة "التمويل العقاري"

منذ حوالي 3 ساعات

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستهدف صفقة غير متوقعة من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 3 ساعات

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ ساعتين و 53 دقيقة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 6 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

02:13 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار