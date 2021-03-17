المحمدي: ما يحدث في الزمالك شيء محزن

علق حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الثلاثاء.





وأكد المحمدي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن ما يحدث بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة شيء محزن.





وتساءل، "كيف يظهر الزمالك بهذا المستوى السيء، رغم أنه كان يلعب في نهائي إفريقيا قبل عدة أشهر، خاصة أمام الترجي، الذي تفوق عليه نفسيًا خلال الموسم الماضي".





وعبر عن اندهاشه من قرار رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن تدريب نادي الزمالك، والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مرة أخرى في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبب ذلك.



