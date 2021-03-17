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ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها ولياقتها فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ميرنا نور الدين على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر خاصية "استوري" بموقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".

واستعرضت ميرنا نور الدين رشاقتها ولياقتها البدنية خلال أدائها تمارين رياضية.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

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