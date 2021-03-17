منها 6 اتفاقيات دولية.. تعرف على موافقات البرلمان خلال أسبوع (إنفوجراف)

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على عدة اتفاقيات، ومشروعات قوانين، خلال الثلاثة أيام الماضية منذ يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.





وتستعرض " الفجر " أبرز تلك الموافقات خلال الأسبوع الجاري:





- البرلمان يوافق علي منحة إسبانية بقيمة 200 ألف يورو لتقوية المعاهد الحكومية.





- البرلمان يوافق على اتفاقية خط الائتمان الإيطالي لتمويل المشروعات الصغيرة.





- البرلمان يوافق على قرض بـ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي لتحلية مياه البحر في رفح وبئر العبد الجديدة.





-- البرلمان يوافق على قرض لإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بـ 55 مليون دينار كويتي





- البرلمان يوافق على الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير "ترام الإسكندرية"





- البرلمان يوافق على اتفاقية دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس المصرية.





- رسميًا.. البرلمان يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بقيمة 2 مليار جنيه.



