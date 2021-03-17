رسالتان للسيسي و15 للنواب.. تصريحات مهمة لـ جبالي خلال الأسبوع الجاري (إنفوجراف)

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدة تصريحات من رئيس المجلس، خلال الثلاثة أيام الماضية منذ يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.





وتستعرض بوابة "الفجر" أبرز تلك التصريحات التي جاءت خلال الأسبوع الجاري، وهي كالتالي:





• نوجه التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على دعم المواطن البسيط ورفع الحد الأدنى للأجور الى 2400 جنيه.





• نوجه التهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن.





• يجب أن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، ‏والذين مضوا في سبيلها، وأثبت المصرى أنه ‏مقاتل عنيد ومفاوض سديد.





• وزارة الري من أصعب الوزارات، نظرًا لتعاملها مع العديد من الملفات الهامة





• وزارة الري من أقدم الوزارات في مصر، ويرجع عمرها إلي أيام الفراعنة.





• تعديلات قانون الرى تعتبر مسائل دقيقة والتأنى فيها مطلوب، ولن نستعجل الأمور.





• بدأنا نخالف إجراءات فيروس كورونا حتى في الأماكن المغلقة.





• نلاحظ داخل الأتوبيس أنه لا يوجد أي التزام بارتداء الكمامة وهي أبسط الإجراءات، رغم تحذير الإعلام يوميا من زيادة أعداد المصابين.





• يجب الإلتزام بالجلوس في أماكنكم، ومش لازم تسلموا على بعض.





• أنتم قاعدين مع بعض على طول، هتزهقوا من بعض.





• رجال القضاء والقانون من أعضاء مجلس النواب يركزون بشكل كبير على عنصر الدقة خلال مناقشة مواد أى قانون.





• على النواب من الأساتذة والأطباء والمهندسين أن يتحملونا.. أنتم فوق رؤوسنا.





• قانون الصلح الواقى سيحدث انفراجة في النشاط الاقتصادي.





• أحيكم على إنجاز قانون الصلح الواقى فهو من أصعب القوانين، وبمثابة السهل الممتنع.





• مشروع القانون في غاية الأهمية للنشاط الاقتصادى، فهو ليس مشروع سهل أو هين.





• ننعي المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس بالوقوف دقيقة حداد لوفاة زوجته.



