جالاطة سراي يرد على استمرار مصطفي محمد بالموسم المقبل

أكد عبد الرحيم البيرق، نائب رئيس جالاطة سراي التركي، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق والمعار من نادي الزمالك، سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل.





وانتقل مصطفى محمد لصفوف جالطة سراي قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع وجود بند بأحقية الشراء لصالح الفريق التركي مقابل 4 ملايين دولار.





وتمكن مصطفى محمد من تسجيل 6 أهداف خلال 8 مباريات شارك بها مع جالاتطة سراي في كل المسابقات حتى الآن.





ونقلت صحيفة "الصباح" التركية، تصريحات عبد الرحيم البيرق خلال مؤتمر تجديد عقد الحارس فرناندو موسليرا، قائلًا:" كل الخيارات في يد جالطة سراي".





وتابع:" مصطفى محمد سيستمر مع جالطة سراي".



