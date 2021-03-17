منير يشعل إستوديو "صاحبة السعادة" بأغنية عدوية الشهيرة "يا بنت السلطان"

أشعل الفنان محمد منير، إستوديو برنامج "صاحبة السعادة" بأغنية "يا بنت السلطان" للمطرب الشعبي أحمد عدوية.





وعبرت إسعاد يونس مقدمة البرنامج المذاع على قناة "dmc" عن إعجابها الشديد بطريقة أداء منير للأغنية قائلة: "حاجة في منتهى البهجة".





كان منير بعث في الجزء الأول من اللقاء، رسالة للأجيال الجديدة قال لهم خلالها: "حب وطنك.. ومع احترامي لكل الدول العربية لما ببقى مسافر بره بستنى أول طيارة عشان أرجع مصر".





وأضاف: "أنا زعيم فى بلدى ومصر بالنسبة ليا محمد الموجى وعبد المطلب وسيد درويش وأحمد عدوية وفى الأخر عمرو دياب ومحمد منير ده ملخص مصر عندى".