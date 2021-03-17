تعرف على أول أجر تقاضاه محمد منير









ولفت الانتباه إلى أنه عندما كان طالبا في كلية فنون جميلة كان يستقبل جواب من والده بعد يوم 27 وبه 40 قرشا، قائلا: "وأبويا كان بيبعت الفلوس دي لما أكون فلست".





يشار إلى أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد منير حملت عنوان "الناس في بلادي"، وذلك عبر حسابه قناته في موقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.







كشف النجم محمد منير، عن أول أجر تقاضاه فى حياته الفنية، مشيراً إلى أنه كان 20 جنيها، بعدما غني في أحد الكازينوهات.وكشف خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc: أن الإعلامي منير عامر، والد الإعلامي شريف عامر من أول ما سانده في بداية مشواره.