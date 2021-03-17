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كيف تستعد هيئة "تجميل القاهرة" لموكب سير المومياوات؟ (صور)
الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:42 ص
إسماعيل منطاوي
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تواصل محافظة القاهرة، استعداتها المكثفة للحدث الكبير الذي، ينتظره المصريون والعالم والذي يعد الأول من نوعه فى العالم لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.
وفي هذا الإطار، قامت الهيئة العامة لتجميل القاهرة، بأعمال تقليم الأشجار بمحيط ميدان سيمون بوليفار ورفع كفاءه الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، بالإضافة إلى دهان أعمدة الإنارة باللون الأسود والذهبي لخط سير المومياوات من التحرير حتى متحف الحضارات بمصر القديمة.
يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.
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