حسين ياسر المحمدي: شيكابالا الأفضل.. وصلاح ضمن قائمة الأوائل في أوروبا

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، هو أفضل لاعب عاصره في الدوري المصري.





وأضاف المحمدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جمهور كرة القدم زمان كان بيحضر تدريبات فريقه بهدف الاستمتاع باللاعبين الموهوبين مثل حمادة عبد اللطيف ورضا عبد العال بالزمالك".





وتابع، "في التوقيت الحالي، جمهور الأهلي والزمالك لو هيحضروا تدريب فريقهم، فهذا سيكون فقط بسبب حبهم للنادي، لكن المواهب قلت بشكل كبير".





وأشار إلى أن محمد صلاح الدولي المصري، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، يأتي ضمن العشرة الأوائل على العالم، موضحًا أنه يتمنى أن يحصد مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه بعيد بشكل دائم عن هذه البطولة.



