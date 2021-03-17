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مانشستر يونايتد متفوق على ليفربول في ضم ميلينكوفيتش

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تفوق على ليفربول منافسه في البريميرليج وذلك في صراعهما على ضم إحدى الصفقات المميزة في الدوري الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن كلا من ليفربول ومانشستر يونايتد دخلا في منافسة شرسة من أجل التعاقد مع الصربي نيكولا ميلينكوفيتش نجم دفاع فيورنتينا الإيطالي وذلك لتدعيم الخط الخلفي قبل الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر يونايتد بات هو المرشح الأوفر حظا لضم النجم الصربي في صراعه مع ليفربول.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ميلينكوفيتش رفض عرضا من قبل ناديه فيورنتينا لتجديد عقده مع الفيولا الذي ينتهي في يونيو 2022 ويرغب النجم الصربي في الرحيل عن الدوري الإيطالي وخوض مغامرة جديدة في دوري آخر.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رغبة ميلينكوفيتش هي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وبالتالي، حدد مسئولي فيورنتينا سعر بيع النجم الصربي مقابل ٣٠ مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيله في الصيف المقبل.

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