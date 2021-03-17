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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز أمام فيتا كلوب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:22 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تغلب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على مستضيفه فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3-0، ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
ويتنافس الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في في المجموعة الأولى، بمجموعات دوري أبطال أفريقيا رفقة كلا من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.

ومن المقرر أن يرحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أرضية ملعب الأخير خلال شهر أبريل القادم، بينما يلتقي فيتا كلوب مع سيمبا.

ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المركز الثاني، بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبعة نقاط، خلق سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط، وإليكم ترتيب المجموعة:-

1- سيمبا التنزاني في المركز الأول برصيد 10 نقاط.
2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
3- فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
4- المريخ السوادني في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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