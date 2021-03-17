آرسنال يقرر الحفاظ على نجم ريال مدريد في الموسم الجديد

تحدث تقرير صحفي إنجليزي، مساء اليوم عن قرار مسؤولي آرسنال الإنجليزي النهائي بشأن النجم النرويجي مارتن أوديغارد لاعب الجانرز المعار من ريال مدريد الإسباني.





آرسنال يحتفظ بـمارتن أوديغارد في الموسم الجديد

وأكد التقرير المدرب الإسباني مايكل أرتيتا أبلغ مسؤولي آرسنال الإنجليزي، برغبته في الإبقاء على النرويجي مارتن أوديجارد، بين صفوف الجانرز بعد انتهاء إعارته.





وكان النجم النرويجي أوديجارد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، قد إنضم إلى آرسنال في الفترة الأخيرة من الانتقالات الشتوية، من صفوف الملكي، على سبيل الإعارة.





من جانبه ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن آرسنال سيخاطب، إدارة ريال مدريد الإسبانية، من أجل محاولة تجديد إعارة أوديجارد، أو حتى شراءه بشكل نهائي.





الجدير بالذكر أن أوديجارد صاحب الـ22 عامًا، سجل هدفين حاسمين مع آرسنال، الأول في شباك أولمبياكوس بالدوري الأوروبي، والثاني في توتنهام في ديربي شمال لندن بالدوري الإنجليزي.



