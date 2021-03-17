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4 سيناريوهات أمام الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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حقق فريق الأهلي فوزا تاريخيا على مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3 -0 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي نفس المجموعة تغلب فريق سيمبا التنزاني على نظيره فريق المريخ السوداني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما في تنزانيا.

بتلك النتائج ارتفع رصيد فريق سيمبا التنزاني إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما وصل رصيد إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة، ويحتل فريق فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل المريخ المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويمتلك فريق الأهلي 4 سيناريوهات للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أولها الفوز في احدى مباراتيه المتبقيتين بالمجموعة وحصد 3 نقاط، وقتها سيرتفع رصيده إلى 10 نقاط ويتأهل مباشرة إلى الدور التالي بالبطولة.

أما في حالة تعادل الأهلي مع سيمبا والمريخ والوصول إلى 9 نقاط سيتأهل ايضا إلى الدور ربع النهائي بشرط خسارة فريق فيتا كلوب أمام سيمبا التنزاني في المباراة المقبلة.

وحال تعادل فريق الأهلي في مباراة وحيدة وخسارة الأخرى، وارتفاع رصيده إلى 8 نقاط، يمكنه التأهل بشرط خسارة فيتا كلوب أمام سيمبا التنزاني.

أما في حالة خسارة الأهلي أمام المريخ وسيمبا وتوقف رصيده عند 7 نقاط، يمكنه التأهل بشرط خسارة فيتا كلوب احدى مباراتيه، وسيتأهل وقتها حتى في حال فوز بطل الكونغو في مباراته الثانية، حيث سيتساوى الفريقين في رصيد النقاط وسيتأهل المارد الأحمر بالمواجهات المباشرة.

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