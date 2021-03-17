آرسنال ينافس كبار الدوري الإنجليزي نجم برايتون

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع أحد نجوم برايتون الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن آرسنال لن يكون في مهمة سهلة للتعاقد مع المالي بيسوما نجم خط وسط برايتون لأنه توجد أندية أخرى مهتمة به على رأسهم ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بيسوما الذي يلعب كمتوسط ميدان دفاعي يتمتع بقدرات بدنية مميزة وقدرات عالية جعلته يلفت الأنظار في الدوري الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيسوما كان قد انضم إلى برايتون في صيف 2018 قادما من ليل الفرنسي مقابل حوالي 15 مليون باوند وأثبت نفسه كلاعب وسط مميز.



