Advertisements

حجازي مهدد بالغياب عن معسكر المنتخب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
Advertisements
أصبح الدولي المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، مهددا بالغياب عن معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

ويأتي الغياب المحتمل لـ حجازي عن معسكر الفراعنة بسبب منع السعودية حاليا، استقبال رحلات الطيران المباشرة والقادمة من عدة دول ومن بينها مصر، ضمن حزمة إجراءات أصدرتها مؤخرا للسيطرة على الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، مما يصعب مهمة اللاعب في السفر لمصر.

ويتطلب على القادمين للسعودية من هذه البلدان التوجه إلى بلد قريبة من المملكة، وليست ضمن القائمة الممنوع استقبال رحلات طيران منها، للخضوع لحجر صحي مدته 14 يوما قبل دخول السعودية.

ومن المنتظر أن يبحث مسئولي منتخب مصر عن حل لحضور اللاعب لمصر والانضمام لمعسكر المنتخب في الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون.

أخبار تهمك

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 14 ساعة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

نجم الزمالك يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 8 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 3 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 20 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار