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هازارد يصدم ريال مدريد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:59 ص
بوابة الفجر
كتب – الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني من الخضوع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، للتخلص من شبح الإصابات المتكررة الذي يطارد اللاعب ويؤثر على مستواه.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن هازراد قد يضطر لإجراء عملية جراحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لعلاج المشاكل التي عانى منها على مدار أكثر من عام في كاحله الأيسر.

وأضافت الصحيفة، أن المحيطين باللاعب مصممون على خضوعه للجراحة، أملًا في استعادة مستواه المعهود الذي لم يصل إلى نصفه منذ انتقاله للريال.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حال إجراء هازارد لتلك الجراحة خلال هذه الفترة، سيغيب عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم، فيما سيكون تواجده مع منتخب بلجيكا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية بالصيف محل شك.

وشارك هازارد في مباراة إلتشي يوم السبت الماضي ولعب 15 دقيقة وشعر بآلام في الكاحل وتأكد غيابه عن مباراة أتالانتا المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

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