ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

يتطلع ريال مدريد للدخول بقوة في الميركاتو الصيفي عن طريق حسم صفقة لاعب وسط أودينيزي الإيطالي، الأرجنتيني رودريجو دي بول، الصفقة التي من شأنها أن تخدم الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس.





ويعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، على الثنائي مودريتش وكروس بشكل مستمر على مدار الموسم، دون الحصول على راحة كافية.





وبحسب ما أشار إليه موقع"ديفينسا سينترال"فإن الفريق الملكي يراقب دي بول قبل التقدم بعرض رسمي للاعب.





مضيفة أن دي بول هو الأنسب لوضعية ريال مدريد الحالية من الناحية المادية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي، ووجود أولوية لتدعيم خط الهجوم بضم الثنائي إيرلينج هالالند وكيليان مبابي أو أحدهما على الأقل.





ويتراوح سعر دي بول ما بين 25 إلى 30 مليون يورو، وهو رقم مناسب في التوقيت الحالي، بالنظر إلى الدور الذي سيؤديه اللاعب كبديل لمودريتش وكروس.





ويقدم دي بول موسمًا مميزًا مع أودينيزي، حيث خاض 28 مباراة حتى الآن، سجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.





ويحل ريال مدريد ضيفاً على سيلتا فيجو في تمام الخامسة والربع مساء السبت، العشرين من مارس الجاري على ملعب بالايدوس في إطار الجولة 28 من الدوري الإسباني.



