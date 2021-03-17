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محمد لطفي يروج لمسلسله الجديد "بين السماء والأرض" بهذه الطريقة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشر النجم محمد لطفي، صورته من بوستر مسلسل "بين السما والأرض" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وعلق على الصورة قائلا: "انتظرونا رمضان 2021.. ان شاء الله هيعجبكم".

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل ومكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

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مسلسل محمد لطفي بين السما والارض

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