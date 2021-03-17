تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام تشيلسي فى دوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم الأربعاء نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش ارينا الدولي بالمجر.





وجاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: هيرموسو، مونتيرو، سافيتش.

خط الوسط: ساؤول، ليمار، كوكي، يورينتي.

خط الهجوم: فيليكس، كوريا، لويس سواريز.



