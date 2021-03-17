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موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره الزمالك، في لقائه المقبل بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز
ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، في القمة المصرية، يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أبريل المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد حقق الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عصر أمس الثلاثاء.

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