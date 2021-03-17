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موعد مباراة ميلان ومانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 بالدوري الأوروبي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أسفرت قرعة الدوري الأوروبي عن وقوع كلا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي في مواجهة مثيرة أعادت الصدامات الشهيرة بينهما في دوري أبطال أوروبا لذاكرة عشاق الكرة العالمية.

وتأهل ميلان إلى دور الستة عشر بعد أن أنهى دور المجموعات متصدراً للمجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة، بينما تواجد مانشستر يونايتد في الدور نفسه بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا كثالث للمجموعة الرابعة والتي كانت تضم باريس سان جيرمان الفرنسي متصدر للمجموعة ولايبزيج الألماني وصيفاً بينما تذيل باشاك شهير التركي المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يستضيف ميلان نظيره مانشستر يونايتد في تمام العاشرة من مساء الخميس الموافق الثامن عشر من مارس الحالي على ملعب سان سيرو ولك ضمن منافسات العودة في دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد معقل الفريق الإنجليزي بالتعادل بهدف لكل منهما ليتأجل حسم المباراة إلى ملعب سان سيرو معقل ميلان.

وتقابل الفريقان 5 مرات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز ميلان على حساب المان يونايتد 4 مرات مقابل مرة وحيدة تمكن فيها الشياطين من الفوز على ميلان في موسم 2009/2010.

من المتوقع أن يكون تشكيل ميلان أمام مانشستر يونايتد كالتالي :-
حراسة المرمى: جبانلويجي دوناروما
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز وتوموري ورومانيولي وكالابريا.
خط الوسط: فرانك كيسي وإسماعيل بن ناصر وأليساندرو تونالي.
خط الهجوم: ساليميكرس وهاكان تشالهانوجلو و لياو.

أما تشكيل مانشستر يونايتد أمام ميلان فمن المتوقع أن يكون كالتالي :-
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: وان بيساكا وماجواير و لنندلوف ولوك تشاو
خط الوسط: ماكتوميناي وفريد وفيرنانديز
خط الهجوم: جرينوود و كافاني ومارسيال.

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