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موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة نظيره لاتسيو الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضي ملعب "أليانز أرينا".

وكان بايرن ميونخ قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية، روما.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وأعلنت شبكة "beIN SPORTS" القطرية، عن نقل مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو عبر "beIN SPORTS 2 Premium".

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