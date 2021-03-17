موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا مهمًا على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ، في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء أيضًا، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليستر سيتي، يوم الثالث من شهر إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



