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كلوب ينافس ريال مدريد وبرشلونة على ضم «جلاد الحراس»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي يرغب في بيع أحد نجوم الريدز من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن هالاند البالغ من العمر 20 عامًا يقدم مستويات مذهلة مع بروسيا دورتموند في الموسم الحالي وأصبح هدفًا للعديد من كبار الأندية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلوب يفكر في بيع واحد على الأقل من الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو لتمويل الصفقة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه لا يمكن تفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد هالاند في الصيف المقبل وإنما في يونيو 2022 مما سيمكن الأندية من التعاقد مع النجم النرويجي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني فقط.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن هالاند سجل 31 هدفًا في 30 مباراة بقميص بروسيا دورتموند في جميع البطولات حتى الآن في الموسم الحالي، منهم 10 أهداف في ست مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا.

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