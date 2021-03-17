Advertisements

موعد مباراة بيراميدز ضد نامونجو في الكونفدرالية الإفريقية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره نامونجو، اليوم الأربعاء 17 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

وستقام المباراة بين بيراميدز ونامونجو في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق بيراميدز الفوز في الجولة الماضية على حساب ناكانا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بينما خسر نامونجو أمام الرجاء المغربي بنتيجة هدف دون رد.

يذكر أن بيراميدز قد وصل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الماضية، ولكنه خسر اللقب أمام نهضة بركان المغربي.

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ ساعة

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 8 ساعات

4 سيناريوهات أمام الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 6 ساعات

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 12 ساعة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ يوم

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 ص

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

هازارد يصدم ريال مدريد

04:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار