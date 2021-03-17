موعد مباراة بيراميدز ضد نامونجو في الكونفدرالية الإفريقية

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره نامونجو، اليوم الأربعاء 17 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.





وستقام المباراة بين بيراميدز ونامونجو في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد حقق بيراميدز الفوز في الجولة الماضية على حساب ناكانا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بينما خسر نامونجو أمام الرجاء المغربي بنتيجة هدف دون رد.





يذكر أن بيراميدز قد وصل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الماضية، ولكنه خسر اللقب أمام نهضة بركان المغربي.



