جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الإسبوع ال28 والمقرر له الجمعة التاسع عشر من مارس الجاري.





وسجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفين قاد بهما ريال مدريد للفوز على إلتشي، كما أحرز ليونيل ميسي هدفين في فوز برشلونة ضد هويسكا برباعية.





وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

1 ليونيل ميسي - برشلونة 21

2 لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 18

3 جيرارد مورينو - فياريال 15

3 كريم بنزيما - ريال مدريد 15

5 يوسف النصيري - إشبيلية 14

6 ألكساندر إيزاك - ريال سوسييداد 12

7 روجر مارتي - ليفانتي 11

8 خوسيه لويس موراليس - ليفانتي 10

8 ميكيل أويارزبال - ريال سوسييداد 10

10 ياجو أسباس - سيلتا فيجو 9

10 ماركوس يورينتي - أتلتيكو مدريد 9



