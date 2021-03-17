الفجر الفني ثقافة الفجر الفني Advertisements وزارة الثقافة تقرر تسلم أعمال جائزة المبدع الصغير بالمحافظات يدويا الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:45 ص Advertisements قررت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، السماح بتسلم أعمال جائزة المبدع الصغير الذي أطلقها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي في فروع قصور الثقافة بالمحافظات يدويا تيسيرًا على المبدعين والموهوبين في محافظات مصر. ويتم التسليم في أظرف مغلقة اعتبارًا من يوم 18 مارس وحتى إغلاق باب التقدم، وطوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً. يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شاركت مؤخرا مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في الاحتفال بيوم المرأة المصرية. أخبار تهمك زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي منذ حوالي 5 ساعات ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي منذ حوالي 5 ساعات موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك في الدوري منذ حوالي 7 ساعات عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي منذ حوالي 10 ساعة الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر منذ حوالي 8 ساعات نجم الزمالك يفتح النار على فرجاني ساسي منذ حوالي 5 ساعات عاجل - حظوظ الزمالك في التأهل بدوري أبطال إفريقيا بعد السقوط أمام الترجي منذ حوالي 6 ساعات جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي منذ حوالي 13 ساعة مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا منذ حوالي 7 ساعات هازارد يصدم ريال مدريد منذ 19 دقيقة عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية منذ حوالي 3 ساعات البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو منذ حوالي 20 ساعة "رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته منذ حوالي 14 ساعة Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome منذ حوالي 8 ساعات ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة منذ حوالي 9 ساعات Advertisements