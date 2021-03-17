وزارة الثقافة تقرر تسلم أعمال جائزة المبدع الصغير بالمحافظات يدويا

ويتم التسليم في أظرف مغلقة اعتبارًا من يوم 18 مارس وحتى إغلاق باب التقدم، وطوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شاركت مؤخرا مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في الاحتفال بيوم المرأة المصرية.