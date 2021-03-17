وفاة أحد أعداء "جيمس بوند" عن 81 عاما





توفي الممثل الأمريكي، يافيت كوتو، عن عمر ناهز 81 عاما، وهو الذي اشتهر من تجسيد أحد أشرار أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند".









ونال كوتو شهرة من تجسيده دور "دكتور كاننغا" عدو بوند في فيلم "Live and Let Die" في سبعينيات القرن الماضي، ومن بطولة روجر مور وجاين سيمور، كما لمع في الجزء الأول من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Alien" وفيلم الحركة الكوميدي "Midnight Run" من بطولة روبرت دي نيرو.









ونعت الصفحات الرسمية لأفلام "جيمس بوند" رحيل يافيت كوتو.









وكانت زوجته، تيسي سيناون،أول من كشف عن وفاة يافيت كوتو، عبر منشور لها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مساء أمس الاثنين، فيما لم يعلن عن سبب الوفاة، بحسب وكالة "رويترز".









وكتبت سيناون في منشورها أنها شعرت بالحزن والصدمة لوفاة زوجها الذي ظل شريك حياتها لمدة 24 عاما