أول ظهور لغادة عادل بعد شفائها من كورونا





شاركت الفنانة غادة عادل، أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد.





ظهرت غادة عادل في صورة شاركتها عبر خاصة "الستوريز" على حسابها في موقع "إنستغرام" وهي ترتدي ملابس كاجوال، بكواليس تصوير أحدث أفلامها السينمائية "أهل الكهف".





كما نشرت غادة عادل صورة لها عبر "إنستجرام" بعد شفائها من "كورونا"، وهي تضع تاجا ذهبيا على رأسها، دون أن تكتب أي تعليق لمتابعيها.





يذكر أن المخرج والمنتج مجدي الهواري، طليق غادة عادل، قال في تصريحات صحفية إنه كان دائم التواصل معها للاطمئنان عليها وعلى أبنائه، لافتا إلى أن مسحة "كورونا" الخاصة بها جاءت نتيجتها سلبية.