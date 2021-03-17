Advertisements

المخرج الأميركي سبايك لي يرأس تحكيم مهرجان كان 74

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أكد منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي أن المخرج الأميركي "سبايك لي" سيكون رئيسا للجنة التحكيم للدورة الرابعة والسبعين والتي ستقام في ال 6 الى ال 17 من يوليو المقبل. وهو أول شخص أسود يتولى هذه المهمة.

وجاء في البيان الصحفي للمهرجان أن "المخرج الذي لا يكل سبايك لي يترجم بحرفية منذ ثلاثين عاما مسائل عصره، بقالب معاصر للغاية ولا يبتعد عن الخفة والترفيه".

وكان مقررا أن يتولى سبايك لي هذا الدور العام الماضي، غير أن جائحة كورونا، حالت دون إقامة الحدث. وسيبقى المخرج الأميركي "وفيا لالتزاماته" وسيتولى رئاسة الدورة الرابعة والسبعين التي تقام بين السادس من يوليو والـسابع عشر منه، بحسب بيان للمنظمين أشاروا فيه إلى أن التحضيرات جارية لهذا الحدث إذ شاهد أعضاء لجنة اختيار الأعمال أفلاما كثيرة لهذه الغاية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخرج تحكيم افلام

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 6 ساعات

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 11 ساعة

4 سيناريوهات أمام الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 8 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ يوم

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.. الليلة

خالد الصاوي تريند على تويتر بعد رقصه على مهرجان "لأ لأ" (فيديو)

لبلبة بعد تكريمها في مهرجان المهن التمثيلية: "ربنا أراد أكون معاكوا طول عمري"

"سبايك لي" يصنع تاريخ جديد لمهرجان "كان"

المخرج سبايك لي يحذر من إعادة انتخاب ترامب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 ص

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

هازارد يصدم ريال مدريد

04:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار