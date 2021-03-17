المخرج الأميركي سبايك لي يرأس تحكيم مهرجان كان 74

أكد منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي أن المخرج الأميركي "سبايك لي" سيكون رئيسا للجنة التحكيم للدورة الرابعة والسبعين والتي ستقام في ال 6 الى ال 17 من يوليو المقبل. وهو أول شخص أسود يتولى هذه المهمة.





وجاء في البيان الصحفي للمهرجان أن "المخرج الذي لا يكل سبايك لي يترجم بحرفية منذ ثلاثين عاما مسائل عصره، بقالب معاصر للغاية ولا يبتعد عن الخفة والترفيه".





وكان مقررا أن يتولى سبايك لي هذا الدور العام الماضي، غير أن جائحة كورونا، حالت دون إقامة الحدث. وسيبقى المخرج الأميركي "وفيا لالتزاماته" وسيتولى رئاسة الدورة الرابعة والسبعين التي تقام بين السادس من يوليو والـسابع عشر منه، بحسب بيان للمنظمين أشاروا فيه إلى أن التحضيرات جارية لهذا الحدث إذ شاهد أعضاء لجنة اختيار الأعمال أفلاما كثيرة لهذه الغاية.



