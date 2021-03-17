Advertisements
تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظة الإسماعيلية
الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:02 ص
هشام إسماعيل
Advertisements
تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الموافق 17 مارس 2021، طقسًا دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
وأكدت هيئة الارصاد أن الطقس يكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما أشارت الهيئة إلى أن الطقس يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 العظمى 23
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 13 والعظمى 26
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 30
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 32
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 17 والعظمى 35
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 32
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 27
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements