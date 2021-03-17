Advertisements

تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
Advertisements
تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الموافق 17 مارس 2021، طقسًا دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.

وأكدت هيئة الارصاد أن الطقس يكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما أشارت الهيئة إلى أن الطقس يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 العظمى 23
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 13 والعظمى 26
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 30
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 32
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 17 والعظمى 35
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 32
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 27

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعرف على حالة الطقس اليوم بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ يوم

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 17 ساعة

4 سيناريوهات أمام الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

منذ ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 8 ساعات

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

دافئ على القاهرة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس اليوم

عاجل.. الأرصاد تزف أنباء سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم الخميس

تصل لـ8 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

شبورة على الطرق المؤدية للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

قبل ما تخرج.. اعرف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم

تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 ص

مصطفى الفقي: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية مهمة لتوفير حياة كريمة للمواطن

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

12:06 ص

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

هازارد يصدم ريال مدريد

04:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار