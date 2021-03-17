تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظة الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الموافق 17 مارس 2021، طقسًا دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.





وأكدت هيئة الارصاد أن الطقس يكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما أشارت الهيئة إلى أن الطقس يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي: