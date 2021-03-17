حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 17 مارس 2021.. "تمسك بهدوئك"

يوافق اليوم 17 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 17 مارس 2021.





برج الحمل:

الزراعة وحتى طهى الطعام تحتاج الوقت لتنضج،والعلاقات الشخصيّة والمشاريع الجديدة ليسا استثناءً، حتى تظهر النوايا، فى التأنّى السّلامة.





برج الثور:

الأموال فى يدك تُغريك بالتسوّق لكنّك الناصح بين الأبراج فأنت تدّخر القرش الأبيض للطوارئ، هذا لايعنى تجاهلك لطلبات منزلك الضروريّة.





برج الجوزاء:

قد تفترض أن الطرف الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئًا آخر تمامًا، كُن أكثر وضوحًا ووضّح عباراتك بعناية شديدة لتلافى سُوء الفهم.





برج السّرطان:

حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة أو خلافاتك الأسريّة بصورة ودّيّة، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.





برج الأسد:

إن شعرت بإحساس من الشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليمًا فى مظهره،على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام والأيام كفيلة بإثبات شعورك،من عدمه.





برج العذراء:

الحركة بركة، مثل شائع يفيد أن المكوث فى مكانٍ واحد دون جدوى لن يفيد، هذا يعنى البحث عن فرصة لوظيفة إضافيّة لقروش زيادة بالحلال.





برج الميزان:

قم باستشارة أكثر من طبيب وزيارة أكثر من معمل تحاليل،لامجال للتوفيرعندما يتعلق الأمر بالصحّة، درهم وقاية.





برج العقرب:

لاتتودّد مع الغرباء أو ترفع الحدود مع الأشخاص الجُدد،الكلام فى شئون الفن والرياضة أفضل بعيدًا عن معلوماتك الخاصّة.





برج القوس:

حاول التوفيق بين أفراد أسرتك خاصةً إن كنت مسئولًا عن توزيع مكاسبك أو عواطفك،لاتوغر الصّدور بالتفرقة بالابتسامة لأحدهم والعبوس لآخَرْ.





برج الجدى:

نشاطات خارج المنزل،إن لم تحظ بها فلا يعنى أن تظل حبيس المنزل وأنت عابس، إبحث عن فيلم كوميدى قديم، أبرك من مائة نزهة.





برج الدّلو:

استعمل الحسّ الفكاهى ورُوح المرح لتلطيف الأجواء السّاخنة بين أفراد العائلة أوالأصدقاء، بعيدًا عن النميمة أوالإنتقاد اللاذع أو المفردات الخشنة.





برج الحُوت: