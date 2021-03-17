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محروق ومتقطع.. العثور على جثة شخص في قنا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، صباح اليوم الأربعاء، على جثة شخص، متفحمة ومتعفنة ومقطعة، بالطريق الصحراوي الغربي بعد مدينة نقادة، في ظروف غامضة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا بالعثور على جثة عوني صليب فلسطين خليل، 34عاما، متفحمة ومتعفنة ومقطعة، بالطريق الصحراوي الغربي بعد مدينة نقادة، في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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