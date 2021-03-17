البرازيل تسجل 2841 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الأربعاء، 2841 حالة وفاة بفيروس كورونا، ما رفع الإجمالي إلى 282127.

وبحسب الصحة البرازيلية، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بنحو 83926 حالة، ووصل الرقم المجمل إلى 11603.535، ولكل 100 ألف نسمة بلغ عدد الإصابات 5521 حالة، و134 حالة وفاة، فيما سجل في الإجمالي تعافي أكثر من 10.2 مليون مريض.

وخلال الأسبوع الماضي، سُجل أكثر من 500.7 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى، وأكثر من 12.7 ألف حالة وفاة في البلاد. وسجلت هذه المؤشرات مستويات قياسية للأسبوع الثاني على التوالي على مدى فترة الوباء بكاملها في البلاد.

وقد قررت سلطات ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، فرض حظر تجول بسبب انتشار "كوفيد – 19" في البلاد. ويسري الحظر على تجمع المواطنين في الشوارع، والتجارة على الأرصفة، وكذلك محلات المأكولات.