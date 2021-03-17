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كر وفر ومصرع شخص في قنا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:39 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي شخص مصرعه في مشاجرة بين عائلتين بقرية فاو بحري، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بالشوم والعصي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد مصرع ابوالوفا محمد موافي، 33 عاما، في مشاجرة بالشوم والعصي بين عائلتين بقرية فاو بحري، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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