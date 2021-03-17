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188 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الهند

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأربعاء، تسجيل 188 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الوفيات 159044.

 

وأوضحت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن إصابات فيروس كورونا في البلاد زادت 28903 اليوم الأربعاء، في أعلى زيادة يومية للإصابات منذ 13 ديسمبر.

 

وقالت الصحة الهندية، إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 11.44 مليون.

 

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