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كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 شهر مارس الكترونيا عبر موقع tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام والشكاوي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:18 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 شهر مارس الكترونيا عبر موقع tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام والشكاوي

يزداد البحث من قبل المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن تلك الكيفية التي يتمكنوا من خلالها من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وبشكل خاص بعد أن أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنة قد تم ازدياد عدد الاسر المستفادة من معاش تكافل وكرامة لتصل الي حوالي ثلاثة مليون اسرة ومن بينهم حوالي اكثر من 643 الف سيدة في حاجة للحصول على معاش تكافل وكرامة بشكل شهري للعيش حياة كريمة وتوفير احتياجاتهم المعيشية اليومية ولذلك تسهيلا على المواطنين فلقد أوضحت الوزيرة انة قد تم تفعيل ذلك الموقع الالكتروني للوزارة ليتم من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بكل سهولة دون تكبد معاناة الذهاب الي الوزارة، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
فتسيهلا على المواطنين وحرصا على سلامتهم فلقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل الموقع الالكتروني التابع للوزارة ليتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات الالكترونية الي المواطنين بشكل الكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين ولضمان سلامتهم. 

ولقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ان يجب أن يكون المتقدم بطلب الحصول على معاش تكافل وكرامة لدية اولاد حتي سن 18 عام ويجب أن يكونوا في مراحل التعليم المختلفة، ويجب أن يكون من احدي السيدات الارامل والمطلقات التي لا يوجد لديها دخل ثابت شهري ولديها اطفال ايضا في مراحل التعليم.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
فلقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي تلك الخطوات المتبعة من قبل المواطنين ليتمكوا من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك عن طريق أتباع التالي:-

- الدخول على موقع بوابة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
- ومن ثم يتم ادخال الرقم القومي وغيرها من البيانات المطلوبة.
- ومن ثم يتم الضغط على الاستعلام.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 شهر مارس الكترونيا عبر موقع tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام والشكاوي

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