جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة 28 والمقرر لها الجمعة التاسع عشر من مارس الجاري.









وتستهل الجولة بلقاء ريال بيتيس ضد ليفانتي في تمام العاشرة مساء الجمعة على ملعب بينيتو فيامارين.









وحافظ أتليتكو مدريد على صدارة الدوري رغم تعادله مع خيتافي بدون أهداف، واستمر برشلونة في مطاردة المتصدر أتليتكو بفوز عريض على هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي شهدت تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيله هدفين وصنع آخر.









وتغلب ريال مدريد على ضيفه إلتشي بهدفين لهدف في المباراة التي شهدت تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بتسجيله هدفي الريال.









وجاء جدول ترتيب الدوري على النحو التالي:

1 أتليتكو مدريد 63

2 برشلونة 59

3 ريال مدريد 57

4 إشبيلية 51

5 ريال سوسيداد 45

6 ريال بيتيس 42

7 فياريال 40

8 غرناطة 36

9 ليفانتي 35

10 سيلتا فيغو 34

11 أتليتيك بلباو 34

12 فالنسيا 30

13 أوساسونا 29

14 قادس 29

15 خيتافي 28

16 بلد الوليد 26

17 إلتشي 24

18 ديبورتيفو ألافيس 23

19 إيبار 22

20 ويسكا 20