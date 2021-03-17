ياسر الرفاعي "حرامي" في مسلسل "زي البيت الوقف" (خاص)





يُشارك الفنان الشاب ياسر الرفاعي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "زي البيت الوقف"، وهو بطولة زينة، مصطفى درويش، أحمد السعدني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.



وقال ياسر الرفاعي في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "إسماعيل"، ويعمل حرامي، وهي شخصية شريرة ومختلفة تمامًا عما قدمها من قبل، لافتًا إلى أنه تم ترشيحه من خلال صديقه طارق صبري الذي يعمل ضمن كاست الإخراج.



وأضاف ياسر الرفاعي :"معظم شغلي كوميدي بس السنة دي أدوارها شر عكس ما كنت متوقع، لكن الحس الفكاهي مازال جوايا لتخفيف الآلام الناس".



وفي سياق آخر، يشارك ياسر الرفاعي في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجي المقدم، إياد نصار، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنان الراحل هادي الجيار، ومجموعة مميزة من النجوم.