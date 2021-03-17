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كريم العراقي يكشف حقيقة رحيله عن المصري

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري البورسعيدي أنه قام بتجديد تعاقده مع الفريق ، ولا صحة لما تردد حول رغبته في الرحيل .

وأضاف العراقي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : تلقيت عرضاً رسمياً من أحد أندية الدوري البرتغالي عقب مشاركتي مع المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الإفريقية الماضية ، وتحدثت مع مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية ، واتفقت على تجديد تعاقدي ، وحصلت على وعد بالإحتراف الخارجي حال وصول عرض مناسب عقب أوليمبياد طوكيو .

واختتم العراقي : تلقيت اتصالاً هاماً من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي و طالبني بحسم هذا الملف والتركيز مع النادي المصري ، وهو ما حرصت عليه ، وأتطلع إلى تحقيق ميدالية خلال أوليمبياد طوكيو المقبلة .

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