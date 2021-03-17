



أجمل رسائل عيد الام 2021 مكتوبة Happy Mother Day.. عبارات وكلمات لتهنئة الام في عيدها عبر للفيسبوك والواتس اب





أجمل رسائل عيد الأم 2021 مكتوبة، فقد اقترب عيد الام حيث يكون في 21 مارس من كل عام ، و يتسارع الجميع في تقديم الهدايا لأمهاتهم ، بالإضافة أن هناك العديد من المؤسسات الخاصة و العامة تحتفل به ، و ذلك تقديرا للأم عما تبذله من عطاء و تضحية في سبيل أبنائها ، فالله كرمها في كتابة، وتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن دورها و فضلها وأهميتها في الحياة ، فالأم جعلها الله لها مكانة و منزلة كبيرة، حيث جعل الجنة تحت أقدام الأمهات ، و ذلك تكريما وتعظيما لها ، و خلال أيام يأتي عيد الأم ، حيث يقوم الكثير البحث عن رسائل تهنئة بعيد الأم ، و هنا نقدم لكم بعض الرسائل .





أجمل رسائل عيد الأم 2021 مكتوبة

رسائل التهنئة بعيد الأم لعام 2021 حيث يقوم الأبناء بالبحث عن رسائل عيد الأم لإرسالها إلى أمهاتهم للاحتفال بهذا اليوم السعيد لذلك نقدم لكم العديد من الرسائل:





- كل عام وأنتي أمي وصديقتي وأختي وملاكي، كل عام وأنتي أقرب وسند لي.





- كل عام وأنتي بأفضل صحة وحال يا حبيبة قلبي.





- كل سنة وأنتي نور حياتنا يا أمي العزيزة والغالية، ربنا يمدك بالصحة والعافية.





- كل سنة وأنتي سندنا بدعمك ودعاكي لينا، كل سنة وأنتي حبيبتي يا أمي.





- أمي أنتٍ بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك.. ولو أقدر لأهديك عمري.





- تهنئة مليانة ورد وفل .. أرسلها قبل عيدك ما يهل .. يا أمي علشان أكون قبل الكل.





- بحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكي يا اغلى من عرفت بعمري وحياتي.





- أمي دنيتي معاكِ حلوة وفي شفاهي إنتِ غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر هديك عمري فدوة.





- كل عام وأنتي أمنيتي وحبيبتي، كل عام وأنتي بخير يا روح الروح ونبض القلب وشريان المشاعر.





- أمي جايلك بأطلب رضاكي بيومك يا روحي وأقول سامحيني بعيدك يا أمي .. وكل عام وإنت بألف خير يا عيوني. رسائل للام قصيرة للجوال، وهناك الكثير من المعايدات ورسائل التهنئة الجديدة سنويا.





- كل ما تمر سنة ويجي عيدك، بدعي ربي السنة الجاية تبقيلي ماما العزيزة.





- أنا قطعة من قلبك وأنت كل القلب يا أمي.





- بحبك يا امي وهمي في الدنيا رضاكي، يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي.





- عذرًا أمي أنت لست أغلى ما في حياتي، بل أنت كل حياتي.





- تهنئة مليانة ورد وفل .. أرسلها قبل عيدك ما يهل .. يا أمي علشان أكون قبل الكل .





- ماما احترت و الله إيش اهديك القلب الروح عمري ما يكفيك قلت ما في احلى من ربي يخليك .





- أمي .. ما أتصور حياتي من غيرك .. العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك .. أدعي ربي ما يحرمني من وجودك … كل عام وإنت بخير .





موعد عيد الأم لهذا العام 2021

يعد هذا اليوم من أهم الأيام ،وحيث يوافق يوم الأحد 21 مارس من هذا العام ، و يقوم الأبناء بتبادل الهدايا، و إقامة العديد من الاحتفالات، بالإضافة أن هناك العديد من المؤسسات تقوم بتكريم الأم المثالية ، وذلك تقديراً لها و عن جهدها التي تقوم به.





عبارات وكلمات عيد الأم

أمي.. يا كل الناس والأحباب.. مش عايز اشوف دمعتك ع الأهداب.. سحابة صيف تعدي مع السحاب… كل عام وانت بالف خير.





أمـــــــــــي من لي بهذه الدنيا غيرك





أشكي له وأبث له همومي كثر الله خيرك مالية أفراحي بيومي





كل عام وإنت بألف خير يا أمي.



